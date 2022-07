Die Regionalleitstelle Nordost, die für die Kreise Barnim, Uckermark und Oberhavel zuständig ist und in Eberswalde sitzt, hat den Alarm am 14. Juli um 23.51 Uhr ausgelöst. Und die Berufsfeuerwehr der Barnimer Kreisstadt ins Brandenburgische Viertel geschickt. In der Prignitzer Straße stehe eine Papiertonne in Flammen, hieß es.