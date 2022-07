Und wieder brannte es in Finow , werden manche sagen, wenn sie diese Meldung lesen. Gegen 1.30 Uhr ging am Dienstagmorgen (12. Juli) bei der Leitstelle die Meldung vom Brand einer Garage im Garagenkomplex an der Eberswalder Straße ein. Der befindet sich fast in Steinwurfnähe der Leitstelle Nordost,...