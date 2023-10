Aus noch ungeklärter Ursache gerieten am frühen Sonntagmorgen (8. Oktober) ein Schuppen und eine Sauna auf einem Grundstück in der Kirchstraße in Tuchen-Klobbicke in der Gemeinde Breydin in Brand.

Beide Gebäude wurden dabei völlig zerstört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine Schätzsumme von 20.000 Euro.