Ein zweifelhaftes Valentinstagsgeschenk brachte die Polizei am Montagabend (14. Februar) in die Angermünder Chaussee in Eberswalde: Dort war ein Mann bei seinem ehemaligen Arbeitgeber erschienen und hatte die Anwesenden mit einem Messer bedroht. Dann verteilte er mitgebrachten Spiritus über einen Teppich und entzündete einen kleinen Teil dessen. In weiterer Folge begab sich der Mann dann nach draußen und entzündete dort ebenfalls Spiritus, den er zuvor auf einer Grünfläche ausgegossen hatte. Beide Brände konnten durch Zeugen schnell gelöscht werden. So entstand nur geringer Sachschaden.

Alarmierte Polizisten griffen sich den Wütenden noch im Nahbereich und stellten fest, dass man es mit einem 33-Jährigen zu tun hatte, der bereits hinlänglich mit Straftaten bekannt geworden war. Er hatte zu diesem Zeitpunkt einen Atemalkoholwert von 2,04 Promille aufzuweisen. Zur Verhinderung weiterer Geschehnisse nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Dort konnte er seinen Rausch ausschlafen. Doch laufen nun auch Ermittlungen der Kriminalpolizei. Die Vorwürfe lauten auf Bedrohung, Hausfriedensbruch und Brandstiftung. Dann wird ebenfalls zu klären sein, was ihn zu dem Ganzen eigentlich inspirierte.