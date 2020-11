Die Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, hat am 29. November in der Staatsbibliothek Unter den Linden in Berlin zum sechsten Mal den Deutschen Buchhandlungspreis verliehen. Zu den Geehrten gehört die Eberswalder Buchhändlerin Brigitte Puppe-Mahler, deren Geschäft 2020 seit 30 Jahren besteht und jetzt als „Hervorragende Buchhandlung“ geehrt wurde. Aus Brandenburg gab es in dieser Kategorie nur drei weitere Preisträger: die Buchhandlung Schatzinsel in Bernau, die Verlagsbuchhandlung Ehm Welk in Schwedt und Tenglers Buchhandlung in Senftenberg.

Aus 426 Bewerbungen ausgewählt

Buchhandlungspreis 2020 Buchhandlungen aus Bernau, Eberswalde und Schwedt sind unter den Gewinnern Bernau Die Staatssekretärin hatte 118 unabhängige und inhabergeführte Buchhandlungen ausgezeichnet. Ausgewählt wurden die Preisträger aus 426 eingereichten Bewerbungen von einer unabhängigen Jury unter Vorsitz des Verlegers Stefan Weidle. Die Preisverleihung fand pandemiebedingt als hybride Veranstaltung statt und wurde als Livestream übertragen.

Auszeichnung mit 7000 Euro dotiert

Monika Grütters sagte: „Gerade in diesem Corona-Jahr 2020, das mit Theatern, Kinos, Konzerthäusern ausgerechnet die Sehnsuchts- und Zufluchtsorte des Alltagslebens besonders hart getroffen hat, ist uns das Buch in der Krise noch mehr als sonst Kulturerlebnis und Seelennahrung zugleich.“ Vermittler dieses Glücks seien vor allem die Buchhändlerinnen und Buchhändler. Mit kompetenter Beratung würden sie uns immer wieder Inspiration für geistige Ausflüge bieten. Zudem seien sie Fürsprecher auch unbekannter Autorinnen und Autoren, Botschafter unabhängiger Verlage und Förderer der Lesekultur.

Die Auszeichnung „Hervorragende Buchhandlung“ ist mit 7000 Euro dotiert. Die Buchhandlung Mahler befindet sich im Sparkassenforum in Eberswalde.