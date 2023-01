Eberswaldes Bürgermeister Götz Herrmann fordert die Absetzung der Schulleiterin der Bürgel-Schule. Das geht aus einem Schreiben an das staatliche Schulamt hervor, das der MOZ vorliegt. Es wurde bereits im Oktober versandt. Die Lage an der Bürgel-Schule in Eberswalde hat sich im vergangenen Jahr ...