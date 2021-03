Was hat Sie dazu bewogen, sich um einen Platz auf der Landesliste zu bewerben? Was zieht Sie in den Bundestag?

Ich bin seit mehreren Jahren unzufrieden mit der Bundes- und Landespolitik. Wo war die Bundespolitik bei der Schließung des Bahnwerkes in Eberswalde? Warum klappt es nicht mit der Taktverdichtung bei der Bahn? Warum werden keine Bundesbehörden im Nordosten Brandenburgs angesiedelt? Gibt es überhaupt eine Lobby für unsere Stadt und unsere Region in Berlin? Alles Fragen, auf die ich keine Antworten finde, außer einer: Mach es selbst! So, wie damals 2006 bei meiner ersten Bürgermeisterwahl.

Keine Politikerkarriere mehr angestrebt

Des Weiteren denke ich, dass viele Entscheidungsträger in einer Berliner bzw. Potsdamer Blase leben. Anders sind Entscheidungen in der Corona Pandemie, die Arbeitsgerichtsreform und vieles andere nicht mehr zu erklären. Es braucht Abgeordnete, die dicht an den Menschen sind, die vor Ort arbeiten und Erfahrungen in der kommunalen Arbeit haben. Ich muss in meinem Alter keine Politikerkarriere mehr machen, kann also meine Meinung offen vertreten. Im Bereich der Bildungspolitik will ich erreichen, dass man wenigstens anfängt darüber nachzudenken, ob wir in Deutschland wirklich 16 mehr oder weniger befähigte Bildungsministerinen haben müssen. Wir brauchen ein einheitliches Bildungssystem für ganz Deutschland, mit gleichen Standards, bundesweit einheitlichen Rahmenlehrplänen und viel mehr Investitionen. In Deutschland investieren wir in Reperatur des verkorksten Bildungssystems, statt in die Ausstattung von Schulen und Kitas.

Platz auf der Landesliste reicht dem Kandidaten nicht

Ich habe viele Themen und immer noch Lust, mich einzubringen und zu verändern. Was wir in Eberswalde geschafft haben, sollte auch woanders möglich sein. Ich glaube, ich habe sowohl als Schulleiter als auch als Bürgermeister bewiesen, dass ich etwas verändern und bewegen kann. Das gleiche will ich jetzt in Berlin versuchen, mich einsetzen für die Bürgerinnen und Bürger in Eberswalde und in Brandenburg.

Werden Sie sich auch um ein Direktmandat der FDP im Wahlkreis Barnim/Uckermark bemühen?

Ja, definitiv! Es handelt sich um den Wahlkreis 57 Uckermark-Barnim I.

Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Kandidatur und der damit verbundene Wahlkampf mit Ihrem Amt als Bürgermeister von Eberswalde vereinbar bleiben?

Ich habe in den letzten Jahren eine Bundeskanzlerin, etliche Bundes- und Landesminister/innen, Staatsekretärinnen und Staatssekretäre, Landrätinnen und Landräte und viele Bürgermeister/innen erlebt, die dies in der gleichen Situation hervorragend gemanagt haben.

Trennstrich zwischen Bürgermeister und Privatperson

Es ist nur eine Frage der persönlichen Organisation. Im Bürgermeisterwahlkampf 2014 hier in Eberswalde habe ich bereits bewiesen, dass ich das kann. Ich kann gut unterscheiden, wann ich als Bürgermeister agiere und wann als Privatmensch Friedhelm Boginski.

Wird die eigentlich 2022 anstehende Bürgermeisterwahl in Eberswalde vorgezogen, wenn Sie in den Bundestag gewählt werden sollten? Und welche personelle Lösung ist für die mögliche Zeit der Vakanz vorgesehen?

Mir ist klar, dass sich genau das gerade viele Eberswalderinnen und Eberswalder fragen. Aber ich habe selbst noch keine Antwort darauf. Wir arbeiten daran. Ich werde dazu auf der Stadtverordnetenversammlung am 23. März eine Erklärung abgeben. Versprochen!