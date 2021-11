Mit Stand vom 9. November, 0 Uhr, ist die Corona-Inzidenz in Brandenburg weiter gestiegen – von 232,5 auf 245,0. Der Vergleichswert sagt aus, wie viele Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner gemeldet wurden.

Im Vergleich zum Vortag haben sich im Bundesland weitere 643 Patienten mit dem Coronavirus angesteckt. Seit dem Ausbruch der Pandemie im März 2020 hat die Zahl der landesweit nachgewiesenen Covid-19-Fälle damit auf 131.801 zugenommen.

Das Robert-Koch-Institut weist für den Barnim aktuell 7364 bestätigte Covid-19-Fälle aus. Gegenüber dem Vortag haben sich weitere 97 Patienten mit dem Coronavirus angesteckt. Die Inzidenz im Landkreis ist in die Höhe geschossen – von 143,1 auf 190,6.

Zudem sind vier weitere Todesfälle in die Covid-19-Statistik eingegangen. Dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Barnim sind zwei 98 und 81 Jahre alte Männer sowie zwei 63 und 90 Jahre alte Frauen nachgemeldet worden, die in Folge des Corona-Ausbruchs im Altenhofer Pflegeheim gestorben waren. In der Einrichtung gibt es damit inzwischen 16 Todesfälle mit Corona-Einfluss. Barnimweit sind jetzt 253 Patienten mit positivem Corona-Status gestorben.