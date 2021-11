Mit Stand vom 1. November, 0 Uhr, wird die bundesweite Corona-Inzidenz mit 154,8 angeben. Der Vergleichswert, der damit weiter in die Höhe schießt, sagt aus, wie viele Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner gemeldet wurden.

Auch in Brandenburg klettert die Inzidenz weiter aufwärts – und liegt jetzt bei 128,3.. Das liegt an den 254 registrierten Neuansteckungen im Vergleich zum Vortag. Seit dem Ausbruch der Pandemie im März 2020 hat die Zahl der landesweit nachgewiesenen Covid-19-Fälle damit auf 123.18.080 zugenommen.

So sah es vor einem Jahr im Barnim aus

Corona Zahlen Deutschland heute RKI-Fallzahlen zu Inzidenz, Hospitalisierung und Neuinfektionen am 1. November 2021 – Fallzahlen verzögern sich Berlin Das Robert-Koch-Institut weist für den Barnim unverändert 7211 bestätigte Covid-19-Fälle aus. Die Inzidenz beläuft sich auf 102,0. Unverändert 244 Barnimer sind mit positivem Corona-Status gestorben. Dass übers Wochenende im Barnim selten Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet werden, hat mit den Öffnungszeiten der wenigen verbliebenen Testzentren und der Arztpraxen zu tun.

Am 1. November 2020, genau vor einem Jahr, hatten sich erst 772 Patienten im Landkreis mit dem Coronavirus angesteckt. Im Vergleich zum Vortag waren zwölf Neuinfektionen hinzugekommen. Und es gab 31 Todesfälle mit positivem Corona-Status. Die Inzidenz lag bei 75,5.

Und so stehen Barnims Nachbarn da

In Märkisch-Oderland beträgt die Inzidenz 127,3 Dort ist die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle innerhalb eines Tages um 11 auf 8048 gestiegen. In der Uckermark liegt die Inzidenz bei 83,7. Dort haben sich mittlerweile 4346 Patienten mit dem Coronavirus angesteckt – 15 als am Vortag.