Sachsen prescht vor: Das Bundesland setzt vom 8. November 2021 an die 2G-Regel in Teilen des öffentlichen Lebens flächendeckend um. Das ist der zentrale Punkt der neuen Corona-Schutzverordnung, die das Landeskabinett am 5. November in Dresden beschlossen hatte. Wird Brandenburg folgen? © Foto: Robert Michael/dpa