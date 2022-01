Mit Stand vom 21. Januar, 0 Uhr, haben sich nachweislich weitere 6223 Brandenburger mit dem Coronavirus angesteckt. Seit dem Ausbruch der Pandemie im März 2020 ist die Zahl der landesweit nachgewiesenen Covid-19-Fälle damit auf 292.191 gestiegen. Die Corona-Inzidenz beträgt 927,6. Der Vergleichswert sagt aus, wie viele Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Die Zahl der Verstorbenen mit positivem Corona-Status ist um zehn auf 4957 gestiegen. Auch der Barnim ist betroffen.

So stand der Barnim vor einem Jahr da

Corona in Brandenburg, Berlin, Sachsen Fünfte Welle der Corona-Pandemie, Omikron und Ausgangssperre – aktuelle Entwicklungen im Liveticker Cottbus/Frankfurt (Oder) Das Land Brandenburg weist für den Barnim aktuell 17.502 bestätigte Covid-19-Fälle aus. Gegenüber dem Vortag haben sich weitere 417 Patienten nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenz im Landkreis beträgt 904,8. In der Landesstatistik werden für den Landkreis jetzt 317 Todesfälle mit positivem Corona-Status aufgeführt – einer mehr als am Vortag.

Am 21. Januar 2021, genau vor einem Jahr, hatten sich erst 3499 Barnimer mit dem Coronavirus angesteckt – 38 mehr als am Vortag. Es waren 126 Patienten mit positivem Corona-Status gestorben – zwei mehr als am Vortag. Die Inzidenz lag bei 106,3.

So sind die Altersgruppen betroffen

Corona Zahlen Deutschland heute RKI meldet aktuelle Inzidenz, Neuinfektionen und Todesfälle am 21.01.2022 Berlin Mit Stand vom 21. Januar werden im Barnim acht Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt. Fünf von ihnen müssen beatmet werden. Der Anteil der Corona-Erkrankten auf den Intensivstationen beträgt zwölf Prozent. Weil auch noch andere Krankheitsfälle intensivmedizisch behandelt werden müssen, sind aktuell 92 Prozent aller ITS-Betten im Barnim belegt.

Mit 6947 nachgewiesenen Ansteckungen führen die 35- bis 59-Jährigen die Barnimer Corona-Statistik an – gefolgt von den 15- bis 34-Jährigen (3905), den 5- bis 14-Jährigen (2949), den 60- bis 79-Jährigen (2246), den über 80-Jährigen (1060) und den 0 bis 4-Jährigen (392). Zu drei Infizierten liegt keine Altersangabe vor.

Und so stehen Barnims Nachbarn da

Bislang sind im Barnim 9169 Frauen und 8261 Männer an Covid-19 erkrankt. Bei 71 Personen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, ist dem Barnimer Gesundheitsamt das Geschlecht nicht übermittelt worden.

In Märkisch-Oderland beträgt die Inzidenz 1005,6. Innerhalb eines Tages wurden 596 Neuinfektionen registriert. Damit ist Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle auf 19.154 gestiegen. Es gibt 351 Todesfälle mit positivem Corona-Status – zwei mehr als am Vortag.