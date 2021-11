Mit Stand vom 5. November, 0 Uhr, wird die bundesweite Corona-Inzidenz mit 169,9 angeben. Der Vergleichswert, der am Vortag noch bei 154,5 gelegen hatte, sagt aus, wie viele Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner gemeldet wurden.

In Brandenburg ist die Inzidenz ebenfalls in die Höhe geschossen – von 159,2 auf 179,6. Im Vergleich zum Vortag haben sich weitere 1067 Patienten mit dem Coronavirus angesteckt. Seit dem Ausbruch der Pandemie im März 2020 hat die Zahl der landesweit nachgewiesenen Covid-19-Fälle damit auf 128.659 zugenommen.

Das Robert-Koch-Institut weist für den Barnim jetzt 7474 bestätigte Covid-19-Fälle aus – 101 mehr als am Vortag. Die Inzidenz deutlich gestiegen – von 132,9 auf 163,9. Unverändert 248 Barnimer sind mit positivem Corona-Status gestorben. Bezüglich des Corona-Ausbruchs im Pflegeheim in Altenhof gibt es keine neue Entwicklung.

Am 5. November 2020, genau vor einem Jahr, hatten sich erst 888 Patienten im Landkreis mit dem Coronavirus angesteckt. Im Vergleich zum Vortag waren 26 Neuinfektionen hinzugekommen. Und es gab erst 32 Todesfälle mit positivem Corona-Status. Die Inzidenz lag bei 99,0.

In Märkisch-Oderland beträgt die Inzidenz 180,0. Dort ist die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle innerhalb eines Tages um 80 auf 8358 gestiegen. Dort gibt es inzwischen 285 Todesfälle mit positivem Corona-Status – einen mehr als am Vortag. In der Uckermark liegt die Inzidenz bei 181,0. Dort haben sich mittlerweile 4511 Patienten mit dem Coronavirus angesteckt – 54 mehr als am Vortag. Es ist bei 168 Todesfällen mit positivem Corona-Status geblieben.