Mit Stand vom 27. Oktober, 0 Uhr, ist die bundesweite Corona-Inzidenz weiter gestiegen – von 113,1 auf 118,0 Der Vergleichswert sagt aus, wie viele Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner gemeldet wurden.

Auch in Brandenburg klettert die Inzidenz weiter aufwärts – von 90,0 auf 95,5. Das liegt an den 667 registrierten Neuansteckungen im Vergleich zum Vortag. Seit dem Ausbruch der Pandemie im März 2020 hat die Zahl der landesweit nachgewiesenen Covid-19-Fälle damit auf 122.683 zugenommen.

So sah es vor einem Jahr im Barnim aus

Corona im Barnim Corona-Ausbruch im Altenhofer Pflegeheim - das sagt der Träger zur Lage Eberswalde Das Robert-Koch-Institut weist für den Barnim jetzt 7076 bestätigte Covid-19-Fälle aus – 37 mehr als 24 Stunden zuvor. Am Vortag waren noch 57 Neuansteckungen hinzugekommen. Dass sich Anstieg damit ein wenig abgeschwächt hat, wirkt sich auf die Inzidenz aus, die von 105,7 auf 100,4 zurückging. Doch diese positive Nachricht verliert an Bedeutung, weil weitere vier Barnimer mit positivem Corona-Status gestorben sind. Die Frauen waren 87, 89, 94 und 97 Jahre alt, litten laut Barnimer Kreisverwaltung alle an Vorerkrankungen und waren in der Gemeinde Schorfheide gemeldet. Allem Anschein nach handelt es sich um Bewohnerinnen des Aloheimes in Altenhof, das ja von einem Corona-Ausbruch betroffen ist.

Damit gibt es kreisweit inzwischen 242 Todesfälle, die mit einer Covid-19-Erkrankung in Zusammenhang gebracht werden.

Am 27. Oktober 2020, genau vor einem Jahr, hatten sich erst 663 Patienten im Landkreis mit dem Coronavirus angesteckt. Im Vergleich zum Vortag waren 20 Neuinfektionen hinzugekommen. Und es gab erst 29 Todesfälle mit positivem Corona-Status. Die Inzidenz lag bei 50,3.

Und so stehen Barnims Nachbarn da

In Märkisch-Oderland beträgt die Inzidenz 59,3. Dort ist die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle innerhalb eines Tages um 28 auf 7829 gestiegen. In der Uckermark liegt die Inzidenz bei 51,6. Dort haben sich mittlerweile 4276 Patienten mit dem Coronavirus angesteckt – 27 mehr als am Vortag.