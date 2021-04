Die britische Mutante des Coronavirus bereitet sich offenbar in Kindertagesstätten in Eberswalde aus. Die aktuelle Situation schilderte Kerstin Ladewig vom Fachamt im Rathaus am Donnerstagabend während der Sitzung des Bildungsausschusses.

Die Stadt Eberswalde musste demnach aufgrund von Ausbrüchen...