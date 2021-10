Die Laborergebnisse der PCR-Tests vom Sonntag in der Seniorenresidenz „Haus am Werbellinsee“ in Altenhof stehen aus. Mindestens bis diese vorliegen, gelten weiterhin Besucherstopp und Zimmerquarantäne für das Pflegeheim. Dies erklärte Robert Bachmann, Sprecher des Landkreises, am Montag auf A...