„Sehr geehrtes Team des Impfzentrums Eberswalde, so bitte nicht!“ Anke Rother macht nach einem Besuch des Impfzentrums in Eberswalde ihrem Ärger auf Facebook Luft. Die Alltagsbegleiterin aus Strausberg war mit einem Klienten auf dem Weg zu einem Impftermin. Was dort passiert ist, hat sie allerd...