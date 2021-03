Mit Stand vom 18. März, 13 Uhr, meldet das Barnimer Gesundheitsamt 49 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Die Zahl der positiv bestätigten Covid-19-Fälle ist damit kreisweit auf 4549 gestiegen. Da fällt kaum ins Gewicht, dass im gleichen Zeitraum 25 Barnimer als von ihrer Corona-Erkrankung geheilt eingestuft wurden. Damit gibt es jetzt 3919 Genesene. Inzwischen sind 188 Barnimer mit nachgewiesener Corona-Infektion gestorben. Der jüngste Todesfall betrifft einen 80-Jährigen aus Eberswalde, der unter Vorerkrankungen litt.

Deutlich mehr akut Infizierte im Barnim

Aktuell sind 442 Barnimer akut an Covid-19 erkrankt – 23 mehr als am Vortag. Es geht um 115 (+11) Patienten in Eberswalde, 106 (-5) in Bernau, 46 (+2) in Wandlitz, 43 (+2) im Amt Biesenthal-Barnim, 36 (+5) im Amt Britz-Chorin-Oderberg, 33 (+4) in Schorfheide, 30 (+7) in Panketal, 25 (-1) in Ahrensfelde, unverändert fünf in Werneuchen und drei (-2) im Amt Joachimsthal (Schorfheide).

Weniger Verdachtsfälle in Quarantäne

Bei all diesen schlechten Nachrichten gibt es einen winzigen Lichtblick: Für weitere zwölf Barnimer konnte die Quarantäne aufgehoben werden. In unfreiwilliger Isolation befinden sich noch 692 Einwohner: 199 (-9) in Bernau, 137 (-8) in Eberswalde, 81 (-1) in Schorfheide, 72 (-4) im Amt Britz-Chorin-Oderberg, 63 (+1) im Amt Biesenthal-Barnim, 58 (+5) in Panketal, 38 (+5) in Wandlitz, 27 (+1) in Ahrensfelde, zehn (-2) in Werneuchen und unverändert sieben im Amt Joachimsthal (Schorfheide).

Die Inzidenz ist im Barnim von 69,6 auf 89,1 gestiegen.