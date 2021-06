Neuinfektionen: Mit Stand vom 13. Juni, 13 Uhr, hat das Barnimer Gesundheitsamt 6088 Covid-19-Fälle seit Ausbruch der Pandemie im März vorigen Jahres registriert. Das sind drei Fälle mehr als am Vortag. Die meisten Betroffenen sind in Eberswalde zu Hause (1463, +1). Es folgen Bernau (1412, +2), Wandlitz (624), Panketal (566), Ahrensfelde (509), das Amt Biesenthal-Barnim (456), das Amt Britz-Chorin-Oderberg (391), Schorfheide (328), Werneuchen (222) und das Amt Joachimsthal (Schorfheide) (117).

106 akut an Corona erkrankte Barnimer

Genesene: Inzwischen haben 5758 Patienten ihre Covid-19-Erkrankung glücklich überstanden – sechs mehr als am Vortag. Genesen sind damit 1344 (+1) Einwohner in Eberswalde, 1341 (+4) in Bernau, 600 in Wandlitz, 547 in Panketal, 499 in Ahrensfelde, 425 im Amt Biesenthal-Barnim, 363 im Amt Britz-Chorin-Oderberg, 314 in Schorfheide und 114 im Amt Joachimsthal (Schorfheide).

Akut Erkrankte: 106 von 185.000 Barnimern sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert – drei weniger als am Vortag. Es geht um 37 Patienten in Eberswalde, 26 (-2) in Bernau, acht in Schorfheide, sieben in Wandlitz, sechs in Werneuchen, sechs in Ahrensfelde, fünf in Panketal, fünf im Amt Biesenthal-Barnim vier im Amt Britz-Chorin-Oderberg, und zwei im Amt Joachimsthal (Schorfheide).

Kein weiterer Corona-Todesfall im Barnim

Verdachtsfälle in Quarantäne: Weil sie an Covid-19 erkrankt sein könnten, befinden sich 411 Barnimer in vom Gesundheitsamt der Kreisverwaltung angeordneter Isolation – drei weniger als am Vortag. Betroffen sind 131 (-1) Einwohner in Bernau, 67 (+1) in Eberswalde, 59 (+1) in Panketal, 43 im Amt Britz-Chorin-Oderberg, 25 (-1) in Wandlitz, 22 in Ahrensfelde, 22 in Werneuchen, 20 im Amt Biesenthal-Barnim, 18 in Schorfheide und vier im Amt Joachimsthal (Schorfheide).

Barnims Corona-Inzidenz sinkt auf 4,9

Todesfälle: In den vergangenen 24 Stunden hat es im Barnim keinen weiteren Todesfall nach Infektionen mit dem Coronavirus gegeben. Damit gibt es unverändert 224 Barnimer Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Trauriger Spitzenreiter ist die Kreisstadt mit 82 Verstorbenen, gefolgt von Bernau (45) und dem Amt Biesenthal-Barnim (26). Die weitere Reihenfolge lautet: Amt Britz-Chorin-Oderberg (24), Wandlitz (17), Panketal (14), Schorfheide (6), Werneuchen (5), Ahrensfelde (4) und Amt Joachimsthal (Schorfheide) (1).

Das Land Brandenburg weist die Corona-Inzidenz für den Barnim am 14. Juni um 0 Uhr mit 4,9 aus. Der Vergleichswert gibt die innerhalb einer Woche gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an. Am Vortag hatte die Inzidenz noch bei 5,4 gelegen. Märkisch-Oderland steht am 14. Juni bei 2,6. Die Uckermark kommt auf 3,4. Brandenburgweit liegt die Inzidenz bei 6,0. Ausreißer nach oben ist mit 15,3 der Kreis Teltow-Fläming, Ausreißer nach unten die Prignitz mit 0,0.