Das Land Brandenburg weist für den Barnim aktuell 15.799 bestätigte Covid-19-Fälle aus. Gegenüber dem Vortag haben sich weitere 218 Patienten nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenz im Landkreis beträgt 555,1. In der Landesstatistik werden für den Barnim unverändert 315 Todesfälle mit positivem Corona-Status aufgeführt.

Am 14. Januar 2021, genau vor einem Jahr, hatten sich erst 3302 Barnimer mit dem Coronavirus angesteckt – 31 mehr als am Vortag. Es waren 105 Patienten mit positivem Corona-Status gestorben – drei mehr als am Vortag. Die Inzidenz lag bei 171,7.

Mit 6378 nachgewiesenen Ansteckungen führen die 35- bis 59-Jährigen die Barnimer Corona-Statistik an – gefolgt von den 15- bis 34-Jährigen (3538), den 5- bis 14-Jährigen (2354), den 60- bis 79-Jährigen (2167), den über 80-Jährigen (1040) und den 0 bis 4-Jährigen (322).

Bislang sind im Barnim 8301 Frauen und 7447 Männer an Covid-19 erkrankt. Bei 51 Personen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, ist dem Barnimer Gesundheitsamt das Geschlecht nicht übermittelt worden.

Laut Lagebericht des Barnimer Gesundheitsamtes vom 13. Januar, 13 Uhr, waren an diesem Tag 138 Patienten im Landkreis akut am Covid-19 erkrankt. Es ging um 374 Betroffene in Bernau , 299 in Eberswalde , 147 in Wandlitz , 130 in Ahrensfelde , 114 in Panketal, 105 im Amt Biesenthal-Barnim, jeweils 66 in Schorfheide sowie im Amt Britz-Chorin-Oderberg, 52 in Werneuchen und 27 im Amt Joachimsthal (Schorfheide).