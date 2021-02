Allein am Wochenende des 20. und 21. Februar haben zusammen 4000 Tierfreunde das wunderbare Vorfrühlingswetter genutzt, um Tiger, Löwen, Pinguinen und Co. im Eberswalder Zoo einen Besuch abzustatten. „Seit der Wiedereröffnung am 15. Februar waren schon mehr als 5000 zahlende Gäste da“, f...