Beim Konzert von Gestört aber Geil hatten in der Nacht zum 10. Juli tausend Fans im Familiengarten in Eberswalde eine Party im Regen gefeiert. Von den Veranstaltern war häufig dazu aufgerufen worden, Abstand zu halten. Doch die Begeisterung ließ das nicht immer zu.Auch beim Sommerfest des Stadtteilvereins Finow auf dem Festplatz am Schwanenteich schien es vor allem in den Abendstunden des 10. Juli phasenweise so, als sei die Pandemie bereits überstanden.