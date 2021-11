Erst Anfang der kommenden Woche entscheidet sich, ob und wie es in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt in Eberswalde gibt. Sollte das zehntäge Fest unter Corona-Bedingungen stattfinden, wird es am 26. November traditionell mit dem Besuch der Schneekönigin eröffnet.

Zu den Traditionen im Advent geh...