Seit Ausbruch der Pandemie im März sind im Barnim bereits 54 Patienten nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die beiden neuesten Todesfälle wurden in Eberswalde und in Wandlitz registriert. Es handelt sich um einen 86-Jährigen und eine 76-Jährige, die beide vorerkrankt waren.

Die meisten Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gibt es mit 22 in Bernau. Es folgen Eberswalde (17), Biesenthal-Barnim (8), Werneuchen und Wandlitz (jeweils 2) sowie Panketal, Schorfheide und Britz-Chorin-Oderberg (jeweils 1).

Barnimweit 564 akut mit dem Coronavirus Infizierte

Corona im Barnim Zweite Klasse der Grundschule Zepernick in Corona-Quarantäne Zepernick Aus dem Lagebericht des Barnimer Gesundheitsamtes vom 26. November, 13 Uhr, geht hervor, dass es kreisweit inzwischen 1475 positiv laborbestätigte Covid-19-Fälle gibt – 34 mehr als 24 Stunden zuvor. Aktuell gelten 857 Patienten als genesen. Das ist ein Anstieg um zwölf Fälle.

Barnimweit sind jetzt 564 Patienten akut mit dem Coronavirus infiziert. Betroffen sind 138 (+3, -1) Patienten in Eberswalde, 135 /+7, -4) in Bernau,52 (+9) in Wandlitz, 51 (+7, -2) in Ahrensfelde, 44 (+1) in Panketal, 38 (+2, -2) in Biesenthal-Barnim, 36 (+2) in Schorfheide, 29 (-2) in Britz-Chorin-Oderberg, 27 (+2, -1) in Werneuchen und 14 (+1) in Joachimsthal.

Anstieg bei den Barnimer Verdachtsfällen in Quarantäne

Die Zahl der Barnimer Verdachtsfälle in Quarantäne ist um 60 auf 2291 gestiegen. Es geht um 626 (+73) Patienten in Bernau, 434 (+39) in Eberswalde, 246 (-1) in Joachimsthal-Schorfheide, 219 (+6) in Biesenthal-Barnim, 215 (-56) in Ahrensfelde,177 (-3) in Wandlitz, 138 in Panketal, 102 (-1) in Schorfheide, 70 in Werneuchen und 64 (+3) in Britz-Chorin-Oderberg.

Die Inzidenz – die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen – ist im Barnim von 108 auf 109 gestiegen. Als Hotspots gelten Kreise ab einer Inzidenz von 200, angestrebt wird ein Wert von unter 50.