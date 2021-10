41 Bewohner und neun Mitarbeiter der Seniorenresidenz „Haus am Werbellinsee“ in Altenhof wurden positiv auf Corona getestet. Dies erklärte Kreissprecher Robert Bachmann am Dienstag auf Anfrage, nachdem das Gros der Laborergebnisse eingetroffen ist. Nach einem Ausbruch vorige Woche waren am Sonn...