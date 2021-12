Mit Stand vom 14. Dezember, 0 Uhr, haben sich nachweislich weitere 1650 Brandenburger mit dem Coronavirus angesteckt. Seit dem Ausbruch der Pandemie im März 2020 ist die Zahl der landesweit nachgewiesenen Covid-19-Fälle damit auf 211.659 gestiegen. Die Corona-Inzidenz ist von 657,9 auf 642,6 gefallen. Der Vergleichswert sagt aus, wie viele Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Die Zahl der Verstorbenen mit positivem Corona-Status ist um 34 auf 4361 gestiegen.

So stand der Barnim vor einem Jahr da

Corona Impfung Muss es eine Impfpflicht geben? Das sagen die Politiker aus dem Barnim und der Uckermark Eberswalde Das Robert-Koch-Institut weist für den Barnim aktuell 11.930 bestätigte Covid-19-Fälle aus. Gegenüber dem Vortag haben sich weitere 288 Patienten mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenz im Landkreis ist von 650,7 auf 686,4 gestiegen. Mittlerweile sind 288 Barnimer mit positivem Corona-Status gestorben – fünf mehr als am Vortag. Die Angaben zu Geschlecht, Alter und Wohnort der Verstorbenen liegen noch nicht vor.

Am 14. Dezember 2020, genau vor einem Jahr, hatten sich erst 2027Barnimer mit dem Coronavirus angesteckt – neun mehr als am Vortag. Es waren 76 Patienten mit positivem Corona-Status gestorben – zwei mehr als am Vortag. Die Inzidenz war von 140,4 auf 131,2 zurückgegangen.

So sieht es auf Barnims Intensivstationen aus

Mit Stand vom 14. Dezember werden im Barnim 13 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt. Sechs von ihnen müssen beatment werden. Der Anteil der Corona-Erkrankten auf den Intensivstationen beträgt 20 Prozent. Allerdings sind aktuell 91 Prozent aller ITS-Betten im Barnim belegt.

Mit 4883 nachgewiesenen Ansteckungen führen die 35- bis 59-Jährigen die Barnimer Corona-Statistik an – gefolgt von den 15- bis 34-Jährigen (2553), den 5- bis 14-Jährigen (1595), den über 80-Jährigen (884) und den 0 bis 4-Jährigen (214).

Und so stehen Barnims Nachbarn da

In Märkisch-Oderland ist die Inzidenz von 472,1 auf 466,5 gesunken. Dort ist die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle innerhalb eines Tages um 109 auf 12.985 gestiegen. Es gibt unverändert 308 Todesfälle mit positivem Corona-Status – einen mehr als am Vortag.

In der Uckermark ist die Inzidenz von 534,5 auf 481,2 zurückgegangen. Dort haben sich mittlerweile 7782 Patienten mit dem Coronavirus angesteckt. Inzwischen sind 182 Uckermärker mit positivem Corona-Status gestorben – zwei mehr als am Vortag.