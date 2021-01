Um ihr wirtschaftliches Überleben macht sich Anett Teltow die wenigstens Sorgen. „Irgendwie wird es für mich schon weitergehen“, sagt die 58-Jährige, die mit ihrer Familie in Melchow zu Hause ist und seit 15 Jahren an der Eisenbahnstraße 38 in Eberswalde ihr Kosmetikstudio „Callanet“...