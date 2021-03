In Eberswalde öffnet am Donnerstag ein zweiter, ein temporärer Corona-Impfpunkt. Dort sollen vor allem Erzieher und Grundschullehrer gegen Covid-19 geimpft werden. Dies hat die Landesregierung am Montag in Potsdam beschlossen. Damit ist Eberswalde einer von sechs Standorten in Brandenburg.

