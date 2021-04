Auf 88,5 beziffert das Brandenburger Sozialministerium am Sonntag die Inzidenz, also die Zahl der Erkrankten auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, im Landkreis Barnim.

Damit ist sie so niedrig wie sonst nirgends im Land. Nur Potsdam und Brandenburg/Havel liegen noch unter 100. Am So...