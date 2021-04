Die aktuelle Corona-Statistik für den Barnim zeichnet ein sehr differenziertes Bild. Einerseits steigen die Fallzahlen, andererseits liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am dritten Tag in Folge unter 90, also unter der 100er-Marke. Deshalb hat der Landkreis am Freitag angekündigt, die jüngsten Einschr...