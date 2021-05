„Wir sind keine Pädagogen“, sagt Maren Gumlich von der Stiftung SPI. Clubleiterin Dietlind Barz vom Club am Wald in Eberswalde ergänzt: „Wir haben auch viel gelacht.“ Beide sprechen von einem besonderen Projekt, das sich die Jugendsozialarbeiter in der Stadt gemeinsam in der Corona-Zeit au...