Corona im Barnim Überlebenskampf in Eberswalde während der verlängerten Corona-Zwangspause Eberswalde Das ist ein trauriger Rekord: Innerhalb von 24 Stunden sind im Barnim 63 positiv laborbestätigte Covid-19-Fälle registriert worden. Im gleichen Zeitraum, auch das ist ein Höchstwert, wurden 45 Patienten als genesen gemeldet. Todesfälle nach einer Infektion mit dem Coronavirus sind erstmals seit vier Tagen nicht bekannt geworden. Das geht aus dem Lagebericht des Barnimer Gesundheitsamtes vom 27. November, 13 Uhr, hervor. Seit Ausbruch der Pandemie im März sind demnach 1538 Barnimer an Covid-19 erkrankt. 902 Patienten gelten inzwischen als genesen, unverändert 54 sind nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

21 Corona-Neuinfektionen allein in Eberswalde

Aktuell gibt es kreisweit 582 akut an Covid-19 Erkrankte – 18 mehr als 24 Stunden zuvor. Betroffen sind 148 (+21, -11) Patienten in Eberswalde, 139 (+12, -8) in Bernau, jeweils 53 in Ahrensfelde (+3, -1) und Wandlitz (+5, -4), 46 (+10, -8) in Panketal, 39 (+4, -3) in Biesenthal-Barnim, 34 (+3, -5) in Schorfheide, 30 (+3, -2) in Britz-Chorin-Oderberg, 25 (+1, -3) in Werneuchen und 15 (+1) in Joachimsthal (Schorfheide).

Weniger Barnimer Verdachtsfälle in Quarantäne

Die Zahl der Verdachtsfälle in Quarantäne ist im Barnim um 67 auf 2224 gesunken. Es geht um 625 (-1) Patienten in Bernau, 407 (-27) in Eberswalde, 247 (+1) in Joachimsthal (Schorfheide), 213 (-6) in Biesenthal-Barnim, 194 (-21) in Ahrensfelde, 171 (-6) in Wandlitz, 144 (+6) in Panketal, 96 (-6) in Schorfheide und unverändert 64 in Britz-Chorin-Oderberg.