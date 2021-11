Die vierte Welle mit der Delta-Variante des Corona-Virus erfasst immer mehr Menschen. Auch in der Barnimer Kreisstadt Eberswalde. Am Donnerstag blieb der Hort „Kinderinsel“ im Brandenburgischen Viertel geschlossen. An der Einrichtung informiert ein entsprechender Aushang. Dort ist von Coronafäl...