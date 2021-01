Seit genau zwei Wochen sind die mobilen Impfteams der Johanniter-Unfallhilfe (JUH) unterwegs. Sie steuern Senioren- und Pflegeheime im Barnim sowie in Teilen der Uckermark und von Märkisch-Oderland an. Heute ist die Einrichtung „Theodor Fontane“ in Oderberg an der Reihe.In dem kleinen Heim am F...