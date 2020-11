Maske und Abstand: Die Eberswalder haben es jetzt in der Hand. Seit Freitag gibt es den Adventsboulevard in Eberswalde, der unter strengen Regeln abläuft. Andreas Berkenkamp nutzt den Besuch in der City mit seinen Kindern Eyk und Fenja am Stand von Lothar Grewe aus Falkenberg zum Geschenkekauf. © Foto: Thomas Burckhardt