Zwei Fälle weniger an Corona Erkrankten vermeldet der Landkreis Barnim am Freitag um 13 Uhr in der aktuellen Statistik. Der Lagebericht, der immer rückwirkend erstellt wird, weist eine Inzidenz von 2,7 aus und liegt damit unter dem Wert vom Vortag, der 3,8 betrug. In ganz Brandenburg wird die Inzidenz von 4,4 gezählt.

Keine weiteren Sterbefälle im Barnim

Insgesamt erkrankt sind im Landkreis jetzt 65 Barnimer. 430 Verdachtsfälle, sieben weniger als am Vortag, befinden sich in Quarantäne. Damit haben insgesamt 17443 Kreisbewohner eine Quarantäne hinter sich gebracht. Die Anzahl der Sterbefälle liegt unverändert bei 225 seit Beginn der Pandemie.

Meiste Betroffene befinden sich in Eberswalde

Nach aktuellem Stand hat das Barnimer Gesundheitsamt 6088 Covid-19-Fälle seit Ausbruch der Pandemie im März vorigen Jahres registriert. Das ebenso viele Fälle wie am Vortag. Die meisten Betroffenen sind in Eberswalde zu Hause (1463). Es folgen Bernau (1414), Wandlitz (624), Panketal (566), Ahrensfelde (509), das Amt Biesenthal-Barnim (455), das Amt Britz-Chorin-Oderberg (391), Schorfheide (327), Werneuchen (222) und das Amt Joachimsthal (Schorfheide) (117).

Corona-Quarantäne geht weiter zurück

Genesene: Inzwischen haben 5798 Patienten ihre Covid-19-Erkrankung glücklich überstanden – zwei mehr als am Vortag. Genesen sind damit 1358 Einwohner in Eberswalde, 1348 (+1) in Bernau, 602 (+1) in Wandlitz, 549 in Panketal, 502 in Ahrensfelde, 428 im Amt Biesenthal-Barnim, 364 im Amt Britz-Chorin-Oderberg, 317 in Schorfheide und 115 im Amt Joachimsthal (Schorfheide).

Nur noch 65 Barnimer sind akut an Covid-19 erkrankt

Von 65 akut Erkrankten leben 23 Patienten in Eberswalde, 22 in Bernau, sechs in Wandlitz, vier in Schorfheide, drei im Amt Britz-Chorin-Oderberg, drei in Panketal, zwei in Ahrensfelde, zwei in Werneuchen, einer im Amt Biesenthal-Barnim und einer im Amt Joachimsthal (Schorfheide).