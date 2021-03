Nun ist es offiziell: In Brandenburgs Schulen wird es keine Corona-Selbsttests für Schüler geben. Während es am Montagnachmittag noch hieß, dass dies möglich sei, war am Abend keine Rede mehr davon. Das Bildungsministerium hatte nach Rücksprache mit dem Landeselternrat anders entschieden.

Nic...