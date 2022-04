Aufgrund der zuletzt deutlich gesunkenen Nachfrage hat der Landkreis Barnim seine kommunalen Impfangebote komplett eingestellt. Nachdem die Impfstellen in Bernau Wandlitz und Werneuchen bereits geschlossen wurden, fand am Donnerstag (31.3.) nun auch im EBU Zent in Eberswalde der vorerst letzte I...