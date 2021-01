Mit Spannung erlebten viele Barnimer Eltern am Donnerstag die Entscheidung der Brandenburger Landesregierung. Die Kitas müssen so lange wie möglich offen bleiben, ist die klare Forderung vieler Eltern. „Die Belastung von Kinderbetreuung und Homeoffice führt viele Eltern an die Grenzen, und den...