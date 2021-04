Der Landkreis Barnim hat ein neues Unterstützungsangebot für Über-80-Jährige geschaffen. Wie die Pressestelle der Kreisverwaltung mitteilt, können sich Bürger dieser Altersgruppe über ein neu eingerichtetes Bürgertelefon bei offenen Fragen rund um die Terminvergabe für eine Impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 melden und erhalten, falls nötig, Unterstützung bei der Terminvereinbarung.

Impfungen erster Prioritätsgruppe sollen gesichert werden

„Auch wenn die Impfkampagne des Bundes allmählich an Fahrt aufnimmt, erreichen uns immer wieder Anfragen von Menschen aus der Prioritätsgruppe 1, die noch keinen Termin für eine Erstimpfung haben“, erklärt Landrat Daniel Kurth. „Vor dem Hintergrund, dass nun vermehrt über ein Voranschreiten in der Impfreihenfolge diskutiert wird, möchten wir sicherstellen, dass auch wirklich niemand in den vorderen Prioritätsgruppen unberücksichtigt bleibt.“

Der Krisenstab des Landkreises Barnim hat sich deshalb darüber verständigt, ein telefonisches Beratungs- und Unterstützungsangebot für Menschen aus der entsprechenden Zielgruppe einzurichten.

Bürgertelefon im Barnim ab 3. Mai erreichbar

Das Bürgertelefon der Kreisverwaltung ist ab Montag, 3. Mai, unter der Telefonnummer 03334 2141800 erreichbar. Alternativ können Betroffene unter impfen@kvbarnim.de an das Bürgertelefon der Kreisverwaltung schreiben. Die Sprechzeiten sind:

Montag, Mittwoch und Donnerstag 8 bis 16 Uhr Dienstag 8 bis 18 Uhr Freitag 8 bis 12 Uhr

Das Angebot richtet sich an alle Ü-80-Jährigen mit Hauptwohnsitz im Landkreis Barnim, die noch keinen verbindlichen Termin für eine Erstimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 erhalten haben.

Auch Angehörige können Service nutzen

Auch Familienmitglieder, Bekannte und sonstige Angehörige, die von einem solchen Fall in ihrem direkten Umfeld wissen, können sich an die Hotline der Kreisverwaltung wenden. Die Mitarbeiter am Bürgertelefon unterstützen, falls erforderlich, auch gerne direkt bei der Terminvereinbarung bei einem Impfzentrum oder einer Arztpraxis.

Jüngere müssen sich selbst um Termin kümmern

Anders als in der Altersgruppe der Über-80-Jährigen werden die darunter liegenden Altersgruppen nicht automatisch durch die Kassenärztliche Vereinigung über ihr Impfangebot informiert. Darauf weist die Kreisverwaltung hin. Sobald die betroffenen Personen in der Impfreihenfolge an der Reihe sind, müssen sie sich selbst um eine Terminbuchung im Impfzentrum oder in der Arztpraxis kümmern. Auskunft hierzu gibt es bei der zentralen Impfhotline des Landes unter der Telefonnummer 116117 sowie auf der Internetseite www.impfterminservice.de.

Ü-70-Jährige aus dem Barnim können ab 10. Mai anrufen

Im Anschluss an die erste Telefonaktion für die Über-80-Jährigen plant der Landkreis Barnim, sein Beratungs- und Unterstützungsangebot auch für Personen aus den weiteren Altersgruppen zu öffnen. Ab dem 10. Mai können sich dann auch Menschen im Alter zwischen 70 und 80 Jahren an das Bürgertelefon der Kreisverwaltung wenden.