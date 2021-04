Das Barnimer Gesundheitsamt meldet am Sonnabend 826 an Covid-19 Erkrankte im Landkreis. Damit ist die Zahl der aktiven Fällen so hoch wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie vor einem Jahr. Die meisten Patienten gibt es in Eberswalde - mit 234. Gefolgt von Bernau, wo 185 mit dem Virus kämpfen. Die...