„Wenig Verstöße, viel Verständnis.“ So fällt das Fazit von Polizeihauptkommissar Sebastian Thon nach einem Einsatz am Freitag aus. Gemeinsam mit dem Eberswalder Ordnungsamt haben zwei Teams in der Kreisstadt am Nachmittag und Abend die Einhaltung der Corona-Eindämmungsverordnung kontrollier...