Mit Stand vom 27. April, 13 Uhr, sind barnimweit 18 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen. Damit gibt es jetzt 5601 positiv laborbestätige Covid-19-Fälle. Inzwischen gelten 4656 Barnimer als von der heimtückischen Lungenkrankheit genesen – 29 mehr als am Vortag. Unverändert 210 Patienten sind nach Infektionen mit dem Coronavirus gestorben. 735 Barnimer, elf weniger als am Vortag, sind akut an Corona erkrankt.

Allein 519 Corona-Verdachtsfälle in Eberswalde

Betroffen sind 188 (-1) Patienten in Eberswalde, 167 (-7) in Bernau, 70 (-5) in Wandlitz, 63 (+2) in Schorfheidem 58 (-1) in Ahrensfelde, 54 (+1) im Amt Biesenthal-Barnim, unverändert 52 im Amt Britz-Chorin-Oderberg, 43 (-1) in Panketal, 32 (+1) in Werneuchen und unverändert acht im Amt Joachimsthal (Schorfheide).

Weniger erfreulich ist der Anstieg bei den Verdachtsfällen in Quarantäne, von denen es im Barnim mittlerweile 1110 gibt. Das sind 59 Fälle mehr als am Vortag. Es geht um 519 (+43) Einwohner in Eberswalde, 197 (+4) in Bernau, 78 (-1) in Wandlitz, 70 (+5) im Amt Britz-Chorin-Oderberg, 64 (+2) im Amt Biesenthal-Barnim, 51 (-1) in Panketal, 50 (+4) in Ahrensfelde, jeweils 39 in Schorfheide (+2) sowie Werneuchen (unverändert) und drei (+1) im Amt Joachimsthal (Schorfheide).

Barnimer Inzidenz weiter deutlich unter 100

Laut Lagebericht des Barnimer Gesundheitsamtes beträgt die Inzidenz 69,6. Der Vergleichswert sagt aus, wie viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gemeldet wurden.