Das Barnimer Gesundheitsamt meldet am Mittwoch einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Eine 92-jährige Schorfheiderin, die an Vorerkrankungen litt, ist an oder mit Corona gestorben. Die Zahl der Todesfälle liegt damit jetzt bei 196.

Die meisten Opfer sind bislang in Eberswalde (69) u...