Innerhalb von 24 Stunden haben sich nachweislich weitere 3316 Brandenburger mit dem Coronavirus angesteckt. Seit dem Ausbruch der Pandemie im März 2020 ist die Zahl der landesweit nachgewiesenen Covid-19-Fälle damit auf 180.312 gestiegen. Mit Stand vom 29. November, 0 Uhr, liegt die Corona-Inzidenz in Brandenburg bei 722,4. Für den Vortag hatte die Zahl noch 727,8 gelautet. Der Vergleichswert sagt aus, wie viele Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Die Zahl der Verstorbenen mit positivem Corona-Status ist um 24 auf 4149 gestiegen.

So sah es im Barnim vor einem Jahr aus

Das Robert-Koch-Institut weist für den Barnim aktuell 9739 bestätigte Covid-19-Fälle aus. Gegenüber dem Vortag haben sich weitere 152 Patienten mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenz im Landkreis ist von 358,2 auf 397,7 gestiegen. Inzwischen sind 270 Barnimer mit positivem Corona-Status gestorben. Der jüngste Todesfall betrifft eine 85-jährige Bernauerin, die laut Barnimer Gesundheitsamt unter Vorerkrankungen litt.

Mit Stand vom 30. November, 13 Uhr, stehen laut Gesundheitsamt der Barnimer Kreisverwaltung 8405 Genesene 992 akut Erkrankten gegenüber. Es gibt 132 Verdachtsfälle in Quarantäne.

Am 1. Dezember 2020, genau vor einem Jahr, hatten sich erst 1613 Barnimer mit dem Coronavirus angesteckt – 19 mehr als am Vortag. Es waren 61 Patienten mit positivem Corona-Status gestorben – einer mehr als am Vortag. Die Inzidenz lag bei 107,4.

Mit Stand vom 1. Dezember, 0 Uhr, werden im Barnim elf Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt. Sieben von ihnen müssen beatmet werden. 17 Prozent aller im Landkreis zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind durch Corona-Patienten belegt.

Und so stehen Barnims Nachbarn da

Mit 4074 nachgewiesenen Ansteckungen führen die 35- bis 59-Jährigen die Barnimer Corona-Statistik an – gefolgt von den 15- bis 34-Jährigen (2057), den 60- bis 79-Jährigen (1545), den 5- bis 14-Jährigen (1118), den über 80-Jährigen (793) und den Null- bis Vierjährigen (150).

In Märkisch-Oderland beträgt die Inzidenz 413,8. Dort ist die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle innerhalb eines Tages um 172 auf 11.159 gestiegen. Es gibt unverändert 294 Todesfälle mit positivem Corona-Status.

In der Uckermark liegt die Inzidenz bei 600,4. Dort haben mittlerweile 6731 Patienten mit dem Coronavirus angesteckt – 85 mehr als am Vortag. 174 Patienten sind mit positivem Corona-Status gestorben – einer mehr als am Vortag.