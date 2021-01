Ab einer Inzidenz von 200 gelten Landkreise als Covid-19-Risikogebiete. Der Vergleichswert sagt aus, wie viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner registriert wurden.

Corona im Barnim Weitere Todesfälle nach Corona-Infektionen im Barnim Eberswalde Mit Stand vom 8. Januar, 13 Uhr, sind seit Ausbruch der Pandemie im März vorigen Jahres kreisweit 3081 positiv laborbestätigte Covid-19-Fälle gemeldet worden – 97 mehr als am Tag zuvor. Inzwischen gelten 2340 mit dem Coronavirus Infizierte als genesen – 15 mehr als am Tag zuvor. Unverändert 96 Barnimer sind mit dem Coronavirus gestorben.

Zahl der akut an Covid-19 Erkrankten steigt rasant

Damit sind im Landkreis derzeit 645 akut an Covid-19-Erkrankte registriert. Das ist ein Anstieg um 82 Fälle innerhalb von 24 Stunden.

Betroffen sind 184 (+38, -2) Patienten in Eberswalde, 133 (+12, -4) in Bernau, 58 (+6, -3) in Wandlitz, 57 (+9, -1) in Panketal, 55 (+10) in Biesenthal-Barnim, 47 (+9, -1) in Ahrensfelde, 40 (+7, -2) in Britz-Chorin-Oderberg, 28 (+4, -2) in Schorfheide, unverändert 26 in Werneuchen und 17 (+2) in Joachimsthal (Schorfheide). Das Plus steht dabei für die Zahl der Neuinfektionen, das Minus für die Zahl der Neu-Genesenen.

Deutlich mehr Barnimer vorsichtshalber in Quarantäne

Auch die Zahl der Verdachtsfälle in Quarantäne geht wieder nach oben – um 65 auf 977. In Quarantäne befinden sich 229 (+20) Patienten in Eberswalde, 194 (+15) in Bernau, 102 (+6) in Panketal, 90 (+11) in Biesenthal-Barnim, 85 (-1) in Wandlitz, 70 (+8) in Werneuchen, 67 (-2) in Britz-Chorin-Oderberg, 54 (-2) in Ahrensfelde, 46 (+2) in Schorfheide und 40 (+8) in Joachimsthal (Schorfheide).