Der im Mai 2014 auf dem Areal der ehemaligen Brauerei in Eberswalde eröffnete Edeka-Markt wurde von der Kundschaft vermisst. Seit dem 6. Februar hatte das Geschäft an der Wilhelmstraße in Eberswalde geschlossen. Zu diesem Schritt hatte sich die Inhaberin Doreen Mattot entschlossen, nachdem es inn...