Mit Stand vom 6. November, 0 Uhr, ist die Corona-Inzidenz in Brandenburg weiter in die Höhe geschossen – von 179,6 auf 210,6. Der Vergleichswert sagt aus, wie viele Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Im Vergleich zum Vortag haben sich im Bundesland weitere 1303 Patienten mit dem Coronavirus angesteckt. Seit dem Ausbruch der Pandemie im März 2020 hat die Zahl der landesweit nachgewiesenen Covid-19-Fälle damit auf 129.962 zugenommen.

So sah es vor einem Jahr im Barnim aus

Corona Zahlen Deutschland heute RKI-Zahlen: Inzidenz, Hospitalisierung und Neuinfektionen am 06.11.2021 Berlin Das Robert-Koch-Institut weist für den Barnim jetzt 7537 bestätigte Covid-19-Fälle aus – 63 mehr als am Vortag. Die Inzidenz ist auch im Landkreis gestiegen – 163,9 auf 175,6. Zudem gibt es einen weiteren Todesfall mit positivem Corona-Status. Bei der Verstorbenen handelt es sich laut Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Barnim um eine 87-Jährige aus Bernau, die unter Vorerkrankungen litt. „Es gibt keinen Bezug zum Seniorenheim in Altenhof“, sagt Robert Bachmann, Sprecher der Kreisverwaltung Barnim. Die Einrichtung in der Gemeinde Schorfheide hatte mit bislang Corona-Todesfälle bundesweit Negativschlagzeilen produziert. Fest steht indes, dass damit jetzt 249 Barnimer mit positivem Corona-Status gestorben sind.

Am 6. November 2020, genau vor einem Jahr, hatten sich erst 910 Patienten im Landkreis mit dem Coronavirus angesteckt. Im Vergleich zum Vortag waren 22 Neuinfektionen hinzugekommen. Und es gab erst 34 Todesfälle mit positivem Corona-Status. Über Nacht waren damals allerdings zwei Todesfälle hinzugekommen. Die Inzidenz lag bei 91,1.

Und so stehen Barnims Nachbarn da

In Märkisch-Oderland beträgt die Inzidenz 186,6. Dort ist die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle innerhalb eines Tages um 76 auf 8434 gestiegen. Dort gibt es unverändert 286 Todesfälle mit positivem Corona-Status. In der Uckermark liegt die Inzidenz bei 206,3 haben sich mittlerweile 4565 Patienten mit dem Coronavirus angesteckt – 54 mehr als am Vortag. Es ist bei 168 Todesfällen mit positivem Corona-Status geblieben.