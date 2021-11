Innerhalb von 24 Stunden haben sich nachweislich weitere 3221 Brandenburger mit dem Coronavirus angesteckt. Seit dem Ausbruch der Pandemie im März 2020 ist die Zahl der landesweit nachgewiesenen Covid-19-Fälle damit auf 161.072 gestiegen. Mit Stand vom 24. November, 0 Uhr, liegt die Corona-Inzidenz in Brandenburg damit bei 620,3. Der Vergleichswert sagt aus, wie viele Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Die Zahl der Verstorbenen mit positivem Corona-Status ist um elf auf 4052 gestiegen.

So sieht es in Barnims Städten und Ämtern aus

Coronavirus im Barnim Schon wieder ein Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim bei Eberswalde Joachimsthal Das Robert-Koch-Institut weist für den Barnim aktuell 8980 bestätigte Covid-19-Fälle aus. Gegenüber dem Vortag haben sich weitere 7 3Patienten mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenz im Landkreis verharrt bei 381,1. Seit März 2020 sind 258 Barnimer mit positivem Corona-Status gestorben – einer mehr als am Vortag. Zum neuesten Barnimer Corona-Todesfall ist es im Pflegeheim „Resizdenz am See“ in Joachimsthal gekommen. Es geht um einen 73-Jährigen, der unter altersbedingten Vorerkrankungen litt. Er ist das zweite Todesopfer des Corona-Ausbruches in dieser Einrictung. Zuletzt waren bei PCR-Tests in dem Pflegeheim am 17. November 17 Bewohnerinnen und Bewohner sowie fünf Beschäftigte als positiv aufgefallen.

Mit Stand vom 23. November, 13 Uhr, standen 7727 Genesenen 950 akut Erkrankte gegenüber. 178 Barnimer befanden sich in Quarantäne. Als akut erkrankt galten 193 Patienten in Eberswalde, 192 in Bernau, 116 in Werneuchen, 110 in Wandlitz, 104 in Panketal, 58 im Amt Biesenthal-Barnim, 58 in Ahrensfelde, 53 im Amt Britz-Chorin-Oderberg, 40 im Amt Joachimsthal (Schorfheide) und 25 in Schorfheide.

Barnimer Infektionszahlen pro Altersgruppe

Corona Zahlen Deutschland heute Inzidenz über 400 – die Neuinfektionen und Todesfälle laut RKI am 24.11.21 Berlin Am 23. November 2020, genau vor einem Jahr, hatten sich erst 1414 Barnimer mit dem Coronavirus angesteckt – 49 mehr als am Vortag. Es waren 50 Patienten mit positivem Corona-Status gestorben – drei mehr als am Vortag. Die Inzidenz lag bei 117,1.

Mit Stand vom 24. November, 0 Uhr, werden im Barnim sieben Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt. Drei von ihnen müssen intensivmedizinisch behandelt werden. Elf Prozent der Intensivbetten sind durch Corona-Patienten belegt.

Mit 3756 nachgewiesenen Ansteckungen führen die 35- bis 59-Jährigen die Barnimer Corona-Statistik an – gefolgt von den 15- bis 34-Jährigen (1915), den 60- bis 79-Jährigen (1438), den 5- bis 14-Jährigen (926), den über 80-Jährigen (734) und den Null- bis Vierjährigen (137).

Und so stehen Barnims Nachbarn da

In Märkisch-Oderland beträgt die Inzidenz 356,5. Dort ist die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle innerhalb eines Tages um 198 auf 10.145 gestiegen. Es gibt unverändert 288 Todesfälle mit positivem Corona-Status .

In der Uckermark liegt die Inzidenz bei 671,5. Dort haben sich inzwischen 6022 Patienten mit dem Coronavirus angesteckt – 190 mehr als am Vortag. Es ist bei 171 pandemiebedingten Todesfällen geblieben.