Mit Stand vom 3. Januar, 13 Uhr, sind seit Beginn der Corona-Pandemie im März barnimweit 2765 positiv laborbestätigte Covid-19-Fälle registriert worden – zwölf mehr als 24 Stunden zuvor. Zugleich haben 1980 Covid-19-Patienten ihre Erkrankung überstanden und gelten als genesen. Das sind 20 Genesene mehr als 24 Stunden zuvor. Unverändert 94 Barnimer sind nach einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Aktuell gibt es damit kreisweit 691 Erkrankte.

Bernau mit den meisten Corona-Erkrankten

Betroffen sind 153 (+2, -3) Patienten in Bernau, 135 (-13) in Eberswalde, 87 (+1) in Panketal, 78 (+1, -1) in Wandlitz, 66 (-1) in Biesenthal (Barnim), 59 (+1) in Ahrensfelde, 39 in Britz-Chorin-Oderberg, 27 (+8) in Werneuchen, 26 (-2) in Schorfheide und 21 in Joachimsthal (Schorfheide),

Die Zahl der Verdachtsfälle in Quarantäne ist um einen auf 1299 gesunken. In unfreiwilliger Isolation befinden sich 266 (-12) Patienten in Bernau, 222 (-14) in Eberswalde, 183 (+4) in Panketal, 158 (+6) in Wandlitz, 122 (+2) in Ahrensfelde, 111 (+1) in Biesenthal-Barnim, 66 in Britz-Chorin-Oderberg, 65 (+14) in Werneuchen, 60 in Schorfheide und 46 in Joachimsthal (Schorfheide).

Insgesamt 36 Todesfälle in Eberswalde

Die meisten Todesfälle nach einer Infektion mit dem Coronavirus gab es mit 36 in Eberswalde. Es folgen Bernau (29), Biesenthal-Barnim (12), Wandlitz (5), Panketal (4), Britz-Chorin-Oderberg (3), Schorfheide (2) und Ahrensfelde (1).

Die Inzidenz liegt im Barnim unverändert bei 130,6. Der Vergleichswert zeigt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen festgestellt wurden.