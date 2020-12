Mit Stand vom 6. Dezember, 13 Uhr, haben sich seit Ausbruch der Pandemie im März schon 1758 Patienten im Barnim mit dem Coronavirus infiziert – 22 mehr als 24 Stunden zuvor. Das ist dem Lagebericht des Barnimer Gesundheitsamtes zu entnehmen. Unverändert 1264 Patienten gelten inzwischen als genesen und ebenfalls unverändert 67 Patienten sind nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Die meisten Corona-Kranken leben in Eberswalde

Demnach gibt es derzeit kreisweit 428 akut mit dem Coronavirus Infizierte. Betroffen sind 100 (+9) Patienten in Eberswalde, 83 (+3) in Bernau, 49 (+4) in Panketal, 46 (+1) in Biesenthal-Barnim, 42 (+2) in Wandlitz, 34 in Ahrensfelde, 31 (+1) in Schorfheide, 18 (+2) in Britz-Chorin-Oderberg, 17 in Werneuchen und sechs in Joachimsthal-Schorfheide.

Die Zahl der Verdachtsfälle in Quarantäne ist um 66 auf 1616 gestiegen. Es geht um 413 (+13) Patienten in Bernau, 306 (+21) in Eberswalde, 293 (+7) in Panketal, 164 (+10) in Wandlitz, 109 (+3) in Biesenthal-Barnim, 108 (+2) in Ahrensfelde, 72 (+1) in Werneuchen, 71 (+3) in Schorfheide, 64 (+1) in Britz-Chorin-Oderberg und 16 (+1) in Joachimsthal (Schorfheide).

Inzidenz im Landkreis Barnim sinkt unter 100